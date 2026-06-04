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Produção sobre herói famoso nos anos 1990 estreia nesta quinta (4)

Elenco de novo filme do 'He-Man' conta com duas atrizes brasileiras

News das 10|Do R7

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A nova adaptação cinematográfica de He-Man chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (4).

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