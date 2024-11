‘Os Mistérios’: Cartunista de ‘Calvin e Haroldo’ lança nova fábula para adultos

Bill Watterson, o cartunista autor de “Calvin e Haroldo”, tirinhas publicadas em jornais de 1985 a 1995, lançou uma nova obra para adultos: “Os Mistérios”. A fábula, que conta com ilustrações do caricaturista John Kascht , acompanha um reino devastado por calamidades inexplicáveis, levando o rei a enviar cavaleiros em busca de respostas. Com 72 páginas, o livro vem em capa dura com tecido e reserva de verniz e papel couchê, garantindo uma experiência tátil e visual refinada.