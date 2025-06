Owen Wilson é confirmado para o quarto filme da série ‘Entrando Numa Fria’

O quarto longa da série Entrando Numa Fria ganhou mais um nome de peso no elenco: Owen Wilson. O ator, famoso por longas como Marley & Eu e Extraordinário, retorna ao time que já ostenta nomes do elenco original, como Ben Stiller e Robert De Niro , além da cantora Ariana Grande, contratada para esse novo sequência. Ainda em fase de pré-produção, o quarto filme com direção e roteiro de John Hamburg tem previsão de lançamento para 25 de novembro de 2026.