Sandra Bullock volta ao cinema em projeto ao lado de Keanu Reeves

A atriz Sandra Bullock reeditará a dupla com Keanu Reeves , com quem trabalhou nos filmes Velocidade Máxima (1994) e A Casa do Lago (2006), em longa que deve ser lançado em 2026. Sandra retorna para as telonas após um breve afastamento, iniciado em 2022. A dupla participará de um filme cuja sinopse ainda é mantida em sigilo, mas, segundo a revista norte–americana Variety, o projeto é uma mistura de suspense e romance.