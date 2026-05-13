Exclusivo: Rodrigo Pandolfo conta bastidores de novo filme

O filme "Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada", dirigido por Ary Rosa e Glenda Nicácio, estreia em 21 de maio. O ator Rodrigo Pandolfo, protagonista do longa, contou bastidores do novo filme em entrevista exclusiva à RECORD NEWS. Confira!



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