Sophie Turner é confirmada para interpretar Lara Croft em série de 'Tomb Raider'

Estrela de 'Game of Thrones' viverá a icônica aventureira em nova adaptação prevista para 2026

Geek Record News|Do R7

Sophie Turner, conhecida por interpretar Sansa Stark em Game of Thrones, foi confirmada como a nova intérprete de Lara Croft na série Tomb Raider. A produção terá roteiro de Phoebe Waller-Bridge, criadora de Fleabag, e está prevista para estrear em 2026.

A atriz demonstrou entusiasmo com o desafio e recentemente compartilhou nas redes sociais uma foto exibindo sua preparação física para viver a icônica aventureira.

