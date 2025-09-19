Sophie Turner é confirmada para interpretar Lara Croft em série de 'Tomb Raider'

Sophie Turner, conhecida por interpretar Sansa Stark em Game of Thrones, foi confirmada como a nova intérprete de Lara Croft na série Tomb Raider. A produção terá roteiro de Phoebe Waller-Bridge, criadora de Fleabag, e está prevista para estrear em 2026.



A atriz demonstrou entusiasmo com o desafio e recentemente compartilhou nas redes sociais uma foto exibindo sua preparação física para viver a icônica aventureira.