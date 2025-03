Yu-Gi-Oh lança coletânea com jogos clássicos e inéditos no Ocidente

A famosa franquia Yu-Gi-Oh ganhou, no final de fevereiro, uma nova coletânea que reúne sete jogos clássicos, incluindo opções inéditas no Ocidente, que marcaram época. O Yu-Gi-Oh Early Days Collection conta com novos recursos, como modo online, gráficos e jogabilidade aprimorada para consoles da nova geração. A novidade está disponível para PC e Nintendo Switch .