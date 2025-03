Governo argentino pode proibir torcidas organizadas Record News|Do canal Record News no YouTube 13/03/2025 - 16h32 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h46 ) twitter

O governo argentino pode proibir as torcidas organizadas após manifestações históricas contra o presidente Javier Milei. A medida pode fazer com que as barras bravas, como são conhecidas essas organizadas, corram o risco de serem classificadas como organizações criminosas. O estopim para essa possível intervenção do governo foram as manifestações, em Buenos Aires, nesta semana. Membros de organizadas de diversos times apoiaram aposentados, que protestam há meses contra a perda de direitos e o declínio no valor das aposentadorias.

