Caminhão carregado de concreto afunda em cratera em Niquelândia Guincho foi acionado para retirar o veículo após asfalto ceder em Goiás Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 16h49 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h49 )

Caminhão carregado de concreto afunda em cratera após asfalto ceder em Niquelândia (GO)

Em Niquelândia, Goiás, um caminhão carregado de concreto afundou em uma cratera após o asfalto ceder. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente, mas o motorista sofreu prejuízos materiais. Um guincho foi necessário para remover o veículo do local. As causas do afundamento ainda estão sendo investigadas.

Assista ao vídeo - Caminhão carregado de concreto afunda em cratera após asfalto ceder em Niquelândia (GO)

