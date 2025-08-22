Governo detalha cláusula de emprego no Plano Brasil Soberano Medida visa garantir manutenção de empregos em empresas beneficiadas pelo crédito Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 18h33 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo apresenta o Plano Brasil Soberano para garantir empregos.

Cláusula exige manutenção de empregos para empresas que acessarem crédito subsidiado.

Empresas devem comprovar manutenção de empregos entre julho de 2024 e junho de 2025.

Uso do e-Social para verificar cumprimento da cláusula, com carência de quatro meses para ajustes.

Brasil Soberano: governo explica 'cláusula de emprego' para empresas acessarem o crédito

Durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Guilherme Mello, explicou as condições financeiras para acesso ao crédito do Plano Brasil Soberano. A medida inclui uma cláusula que exige a manutenção de empregos pelas empresas beneficiadas.

O plano busca enfrentar as tarifas unilaterais impostas por Donald Trump e inclui uma cláusula de manutenção de empregos para empresas que desejam obter crédito subsidiado. As empresas precisarão comprovar a manutenção do número de empregos com base na média de vínculos entre julho de 2024 e junho de 2025.

A comparação será feita com a média de empregos entre o quinto e o 16º mês após a contratação do crédito. O e-Social será utilizado para verificar o cumprimento da cláusula. As empresas terão uma carência inicial de quatro meses para ajustes antes da verificação do cumprimento da cláusula.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da cláusula de manutenção de empregos no Plano Brasil Soberano?

‌



O objetivo da cláusula é garantir a manutenção de empregos em empresas que se beneficiam do crédito subsidiado.

Quem apresentou as condições financeiras para o acesso ao crédito do Plano Brasil Soberano?

‌



As condições financeiras foram apresentadas pelo secretário de Desenvolvimento Industrial, Guilherme Mello, durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro.

Como as empresas devem comprovar a manutenção de empregos?

‌



As empresas deverão comprovar a manutenção do número de empregos com base na média de vínculos entre julho de 2024 e junho de 2025, utilizando o e-Social para verificar o cumprimento da cláusula.

Qual é o prazo de carência dado às empresas para ajustes antes da verificação do cumprimento da cláusula?

As empresas terão uma carência inicial de quatro meses para ajustes antes da verificação do cumprimento da cláusula.

Assista ao vídeo - Brasil Soberano: governo explica ‘cláusula de emprego’ para empresas acessarem o crédito

