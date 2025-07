Lula discute parcerias com presidente indonésio em Brasília Encontro visa fortalecer cooperação econômica, política e cultural entre Brasil e Indonésia Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 17h13 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h13 ) twitter

Lula busca estreitar laços com a Ásia ao receber presidente indonésio; assista ao discurso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, em Brasília. O encontro teve como objetivo fortalecer as relações bilaterais nos âmbitos econômico, político, social e cultural. A visita ocorre após a participação de Subianto na cúpula do BRICS no Rio de Janeiro.

Lula destacou a importância de aprofundar a cooperação em áreas como educação e comércio, especialmente nos setores de aviação civil e produtos de defesa. Ele também ressaltou as negociações sobre biocombustíveis no contexto da transição energética.

Os presidentes discutiram a oposição conjunta a classificações comerciais que prejudicam o equilíbrio entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento. A visita reforça a parceria estratégica estabelecida desde 2008, com expectativa de consolidar esses laços em futuros encontros.

