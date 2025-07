Ozzy Osbourne: Um ícone eterno do rock e da cultura pop A trajetória de Ozzy Osbourne marcou o rock com sua influência duradoura na música Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 18h01 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h01 ) twitter

João Marcello Bôscoli: 'É muito difícil imaginar que a gente não vai mais ouvir o Ozzy'

O cantor Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos, deixando um legado profundo no rock e na cultura pop. Reconhecido por sua contribuição ao heavy metal com a banda Black Sabbath, sua voz única e presença de palco definiram um estilo musical que se tornou fundamental para o rock.

Após deixar o Black Sabbath, Ozzy encontrou apoio em sua esposa para seguir carreira solo, lançando Blizzard of Ozz em 1980, influenciando o rock glam. Em entrevista ao Hora News, João Marcello Bôscoli destacou a importância de Ozzy no século 20 tanto no rock quanto na cultura popular.

Além de músico, Ozzy transcendeu o rock ao participar de um reality show nos anos 2000, revelando um lado pessoal que cativou novas gerações. Em seu último show, ele doou todos os lucros para a caridade, mostrando seu lado altruísta. Bôscoli enfatiza que a voz e a contribuição de Ozzy permanecerão eternas na história da música.

