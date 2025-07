Sobe para 38 o número de mortos em naufrágio no Vietnã; quatro pessoas seguem desaparecidas

Subiu para 38 o número de mortos em um naufrágio ocorrido na baía de Ha Long, no Vietnã , no último sábado (19). Com quatro pessoas ainda desaparecidas, as equipes de busca correm contra o tempo por conta de um tufão que se aproxima do país e pode dificultar as operações.



A embarcação virou de ponta cabeça depois que uma tempestade repentina, decorrente da passagem do ciclone Whipa que atingiu a região nordeste do país. No momento do acidente, cerca de 50 pessoas estavam a bordo, sendo a maioria turistas. De acordo com os sobreviventes, o momento do acidente aconteceu de uma forma muito rápida.