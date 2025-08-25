Logo R7.com
Roubo de caminhão em Fortaleza resulta em detenções

Dois homens presos e um adolescente apreendido após perseguição

Hora News

Dupla é presa após perder controle de caminhão roubado durante perseguição policial em Fortaleza
Dupla é presa após perder controle de caminhão roubado durante perseguição policial em Fortaleza

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido após o roubo de um caminhão em Fortaleza, Ceará. A ação policial contou com o auxílio do sistema de videomonitoramento da cidade.

Durante a abordagem, o motorista do caminhão tentou fugir, iniciando uma perseguição. Os suspeitos perderam o controle do veículo e foram capturados pelas autoridades. Todos os envolvidos tinham antecedentes criminais e foram autuados por receptação, direção perigosa e corrupção de menores.

Dupla é presa após perder controle de caminhão roubado durante perseguição policial em Fortaleza

Um adolescente também estava envolvido na ação e foi apreendido

