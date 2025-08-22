Trote sobre atirador causa pânico em universidade nos EUA
Falso alarme mobiliza polícia na Universidade Villanova, Pensilvânia
Na Universidade Villanova, na Pensilvânia, um trote sobre um suposto atirador causou pânico durante a cerimônia de boas-vindas aos novos alunos. Uma ligação anônima à polícia relatou a presença de um atirador no campus, levando ao envio imediato de um alerta de emergência aos celulares dos presentes.
Os estudantes reagiram se trancando em salas e improvisando barricadas enquanto a polícia isolava a área com dezenas de agentes. Após uma hora de tensão, foi confirmado que se tratava de uma brincadeira de mau gosto.
A promotoria local anunciou que investigará o caso para identificar o responsável pela ligação falsa que mobilizou recursos significativos e gerou pânico entre alunos, professores e funcionários.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu na Universidade Villanova que gerou pânico entre os alunos?
Um trote sobre um suposto atirador causou pânico durante a cerimônia de boas-vindas aos novos alunos.
Como a polícia reagiu ao chamado de emergência?
A polícia enviou um alerta de emergência aos celulares dos presentes e isolou a área, mobilizando dezenas de agentes.
Qual foi a reação dos estudantes diante da situação?
Os estudantes se trancaram em salas e improvisaram barricadas enquanto aguardavam a confirmação da situação.
O que será feito em relação ao trote que causou o pânico?
A promotoria local anunciou que investigará o caso para identificar o responsável pela ligação falsa que gerou pânico e mobilizou recursos significativos.
Assista ao vídeo - Trote sobre falso atirador causa pânico e esvazia universidade nos EUA
