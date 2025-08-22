Logo R7.com
Trote sobre atirador causa pânico em universidade nos EUA

Falso alarme mobiliza polícia na Universidade Villanova, Pensilvânia

  • Um trote sobre um suposto atirador causou pânico na Universidade Villanova, Pensilvânia.
  • Uma ligação anônima à polícia acionou um alerta de emergência durante a cerimônia de boas-vindas.
  • Estudantes se trancaram em salas e improvisaram barricadas enquanto a polícia isolava a área.
  • A promotoria local investigará a falsa ligação que gerou pânico e mobilizou recursos significativos.

 

Trote sobre falso atirador causa pânico e esvazia universidade nos EUA
Trote sobre falso atirador causa pânico e esvazia universidade nos EUA

Na Universidade Villanova, na Pensilvânia, um trote sobre um suposto atirador causou pânico durante a cerimônia de boas-vindas aos novos alunos. Uma ligação anônima à polícia relatou a presença de um atirador no campus, levando ao envio imediato de um alerta de emergência aos celulares dos presentes.

Os estudantes reagiram se trancando em salas e improvisando barricadas enquanto a polícia isolava a área com dezenas de agentes. Após uma hora de tensão, foi confirmado que se tratava de uma brincadeira de mau gosto.

A promotoria local anunciou que investigará o caso para identificar o responsável pela ligação falsa que mobilizou recursos significativos e gerou pânico entre alunos, professores e funcionários.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu na Universidade Villanova que gerou pânico entre os alunos?


Um trote sobre um suposto atirador causou pânico durante a cerimônia de boas-vindas aos novos alunos.

Como a polícia reagiu ao chamado de emergência?


A polícia enviou um alerta de emergência aos celulares dos presentes e isolou a área, mobilizando dezenas de agentes.

Qual foi a reação dos estudantes diante da situação?


Os estudantes se trancaram em salas e improvisaram barricadas enquanto aguardavam a confirmação da situação.

O que será feito em relação ao trote que causou o pânico?

A promotoria local anunciou que investigará o caso para identificar o responsável pela ligação falsa que gerou pânico e mobilizou recursos significativos.

