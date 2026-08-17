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Acidente entre carreta e carro deixa mortos em MS

Todas as vítimas estavam no carro; caminhoneiro fugiu do local e é procurado pela polícia

Hora News|Do R7

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Sete pessoas morreram em um acidente entre uma carreta e um carro em uma rodovia em Mato Grosso do Sul.

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