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Mulheres vítimas de violência doméstica irão receber remuneração do INSS

Ação terá duração de seis meses e ocorre mesmo com afastamento do trabalho

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O governo federal anunciou que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passará a garantir automaticamente o pagamento de remuneração para mulheres vítimas de violência doméstica que precisem se afastar do trabalho.

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