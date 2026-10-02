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IA no trânsito: trecho da Raposo Tavares tem queda no número de acidentes

Câmeras com esta tecnologia identificam uso de celular e falta de cinto de segurança

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A implementação de radares com tecnologia de inteligência artificial na rodovia Raposo Tavares gerou uma significativa redução nos acidentes de trânsito. Veja análise.

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