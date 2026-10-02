Outubro será marcado por uma série de fenômenos astronômicos
Pequenos fragmentos do cometa Halley entram em alta velocidade na atmosfera e deixam rastros
O mês de outubro terá vários fenômenos astronômicos, entre eles a chuva de meteoros formada por fragmentos que foram deixados pelo famoso cometa Halley.
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