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Outubro será marcado por uma série de fenômenos astronômicos

Pequenos fragmentos do cometa Halley entram em alta velocidade na atmosfera e deixam rastros

News das 10|Do R7

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O mês de outubro terá vários fenômenos astronômicos, entre eles a chuva de meteoros formada por fragmentos que foram deixados pelo famoso cometa Halley.

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