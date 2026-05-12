Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Governo lança programa contra o crime organizado

Pacote prevê investimento de R$ 11 bilhões; programa será estruturado em quatro eixos

Hora News|Do R7

  • Google News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta terça-feira (12), em Brasília, o Programa Brasil contra o Crime Organizado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Crime organizado
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • donald-trump
  • faccao-criminosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.