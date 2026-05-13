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Trump vai pedir que China se abra aos negócios americanos

Presidente americano está em Pequim para reuniões com Xi Jinping

Hora News|Do R7

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Os Estados Unidos retomaram as negociações com a China após quase uma década sem visitas oficiais.

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