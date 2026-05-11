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Inscrições para trabalhar como mesário voluntário estão abertas

Em 2024, 52% dos eleitores que atuaram na função nos pleitos municipais se voluntariaram

Hora News|Do R7

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Estão abertas as inscrições para quem deseja atuar como mesário voluntário nas eleições de 2026.

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