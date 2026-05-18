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Lula inaugura novas linhas de luz do acelerador Sirius

Infraestrutura vai ampliar capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta segunda-feira (18), quatro novas linhas de luz do acelerador de partículas Sirius.

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