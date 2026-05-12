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Autoridades fazem vistoria após explosão em SP

Imóveis ficaram destruídos; uma pessoa morreu

Hora News|Do R7

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Uma explosão na zona oeste de São Paulo afetou 194 famílias e resultou no colapso de ao menos 34 imóveis.

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