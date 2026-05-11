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Presidente Donald Trump rejeita proposta de paz do Irã

Teerã exigiu compensações e o reconhecimento da soberania sobre o estreito de Ormuz

Hora News|Do R7

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A proposta de cessar-fogo do Irã, apresentada no último domingo (10), foi rejeitada pelo presidente americano, Donald Trump.

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