Sabesp amplia ajuda emergencial para moradores afetados por explosão em São Paulo

A Sabesp anunciou um aumento no valor do auxílio emergencial destinado às famílias afetadas pela explosão que atingiu ao menos 35 imóveis no Jaguaré, zona oeste de São Paulo.



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