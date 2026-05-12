Sabesp amplia ajuda emergencial para moradores afetados por explosão em São Paulo
Famílias afetadas pelo acidente já receberam R$ 2.000 de recurso emergencial
A Sabesp anunciou um aumento no valor do auxílio emergencial destinado às famílias afetadas pela explosão que atingiu ao menos 35 imóveis no Jaguaré, zona oeste de São Paulo.
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