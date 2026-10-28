Logo R7.com
RecordPlus

Zelensky diz que território ucraniano foi recapturado

Líder da Ucrânia afirmou que forças de Kiev estão na ofensiva para atacar posições russas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as forças ucranianas estão reconquistando territórios com uma série de ofensivas. Em uma operação, foram utilizados gasodutos para atacar posições russas, fortalecendo sua posição após quatro anos e meio de conflito.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • volodymyr-zelensky
  • ucrania
  • russia
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.