Zelensky diz que território ucraniano foi recapturado

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as forças ucranianas estão reconquistando territórios com uma série de ofensivas. Em uma operação, foram utilizados gasodutos para atacar posições russas, fortalecendo sua posição após quatro anos e meio de conflito.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!