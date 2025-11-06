Logo R7.com
Cúpula de Líderes da COP30 começa na capital paraense

Entenda o que é o evento e como reunião vai influenciar as discussões da conferência

Hora News|Do R7

A Cúpula de Líderes da COP30 começou hoje em Belém. O encontro marca a abertura política da Conferência do Clima da ONU, que vai ter as negociações formais entre os dias 10 e 21 de novembro. O evento reúne governantes, vice-presidentes e ministros de cerca de 140 países.

