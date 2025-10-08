Logo R7.com
Governo anuncia que todas as favelas do país agora têm CEP

Foram gerados códigos para 12.348 comunidades, onde vivem 16 milhões de pessoas

Hora News|Do R7

O governo federal anunciou hoje que todas as favelas do país agora possuem CEP. Foram gerados códigos para 12.348 comunidades registradas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), onde vivem mais de 16 milhões de pessoas. Essa ação beneficiou regiões periféricas em 656 cidades brasileiras.

