Governo anuncia que todas as favelas do país agora têm CEP

O governo federal anunciou hoje que todas as favelas do país agora possuem CEP. Foram gerados códigos para 12.348 comunidades registradas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), onde vivem mais de 16 milhões de pessoas. Essa ação beneficiou regiões periféricas em 656 cidades brasileiras.



