Irã está militarmente isolado e não tem a quem pedir ajuda, avalia professor

Em entrevista ao Hora News desta segunda-feira (23), Igor Lucena, especialista em relações internacionais, afirma que o Irã se encontra isolado no confronto com Estados Unidos e Israel. Após atingir uma base militar americana no Catar, Teerã ameaçou fechar o estreito de Ormuz , medida que comprometeria o comércio internacional de petróleo.



Lucena observa que o país não conta com o apoio de seus vizinhos. Segundo ele, a região abriga aliados de Washington — como Israel e os Emirados Árabes — ou nações que mantêm neutralidade no conflito, como a China . Além disso, ressalta que os grupos extremistas financiados pelo regime iraniano, como Hamas e Hezbollah, não têm capacidade militar para protegê-lo.



O especialista também destaca que os principais rivais geopolíticos dos EUA, China e Rússia , já indicaram que não pretendem intervir militarmente. Diante desse isolamento, Lucena conclui: “O Irã entende que atacar outras nações agora, ou até mesmo países daquela região, é uma ação inócua”.