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ONU pede a proibição de armas com autonomia para atacar

Ucrânia relatou que drone russo, 100% operado por IA, matou três pessoas em ataque

Hora News|Do R7

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A Organização das Nações Unidas emitiu um alerta sobre a existência de robôs assassinos no mundo real. Mísseis e drones já operam de forma autônoma, capazes de realizar ataques sem intervenção humana direta.

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