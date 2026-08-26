ONU pede a proibição de armas com autonomia para atacar

A Organização das Nações Unidas emitiu um alerta sobre a existência de robôs assassinos no mundo real. Mísseis e drones já operam de forma autônoma, capazes de realizar ataques sem intervenção humana direta.



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