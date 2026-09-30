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Benjamin Netanyahu alerta para possíveis ataques contra Israel

Premiê afirma ter indícios de que 'inimigos' vão tentar ofensivas durante eleições

Conexão Record News|Do R7

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O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou para possíveis ataques antes das eleições parlamentares em Israel.

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