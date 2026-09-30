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EUA devem concluir retirada de tropas do Iraque nesta quarta (30)

Operação militar começou com invasão norte-americana em 2003 e derrubou Saddam Hussein

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Tropas norte-americanas devem concluir nesta quarta-feira (30) a retirada do Iraque, 23 anos após a primeira invasão ao país.

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