Retaliações prometidas pelo Irã aos Estados Unidos são ‘suicidas’, segundo especialista

Após os Estados Unidos atacarem instalações nucleares iranianas , no último sábado (21), a expectativa é que o Irã responda com retaliações . Para Ricardo Cabral, especialista em segurança internacional, essa ofensiva seria ‘suicida’.



Em entrevista ao Hora News desta segunda-feira (23), Cabral lembra que Pete Hegseth, secretário de defesa norte-americano, afirmou que qualquer ataque a cidadão americano será considerado um ataque ao país e a resposta será muito mais intensa que esse último bombardeio.



“Eu acho muito pouco provável que o Irã retalie os EUA diretamente, ele deve continuar fazendo mais do mesmo, que é atacar pesadamente Israel ”, pondera o especialista.



Cabral explica que a guerra no Oriente Médio também é de interesse da Europa, pois o continente enxerga o programa de mísseis balísticos iranianos , que busca ter alcance de 5 a 10 mil km, como uma ameaça. “Ora, isso inclusive já deixou em xeque o programa espacial deles, porque os europeus e americanos acham que eles não querem mandar o homem à lua, por exemplo”, diz.



Além disso, o especialista considera que não há possibilidade do Irã reagir atacando diretamente as bases na região. Segundo ele, na verdade, o país deve propor que o eixo de resistência dos terroristas ataquem interesses americanos.



“O porto tem uma pequena instalação que é deles, um pequeno cais e outro que é a base mesmo deles. Então, em torno de uma duzia dessas instalações tem 50 mil homens. Atacar isso é um prejuízo”, ressalta.