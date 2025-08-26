Logo R7.com
Impasse diplomático entre Brasil e Israel agrava relações bilaterais

Israel retira indicação de embaixador após silêncio do Itamaraty

Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Israel rebaixou suas relações diplomáticas com o Brasil, retirando a indicação do embaixador Gali Dagan.
  • A decisão seguiu-se ao silêncio do Itamaraty sobre a autorização necessária para a posse do diplomata.
  • As tensões aumentaram após declarações de Lula sobre o conflito na Faixa de Gaza e comparações com o Holocausto.
  • Claudio Lottenberg mencionou que as relações deterioradas refletem problemas na política externa brasileira, mas mantém esperança na retomada do diálogo.

 

Presidente da Conib aponta contradições de Lula no diálogo com Israel e Estados Unidos
O governo de Israel rebaixou suas relações diplomáticas com o Brasil ao retirar a indicação do diplomata Gali Dagan como embaixador no país. A decisão foi tomada após o Itamaraty não responder ao pedido de autorização necessário para sua posse. As tensões entre os dois países aumentaram após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito na Faixa de Gaza.

As relações já estavam abaladas desde que Lula comparou a ofensiva israelense ao Holocausto, levando Israel a declarar o presidente brasileiro persona non grata e o Brasil a chamar seu embaixador em Tel Aviv de volta. Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), afirmou que a falta de resposta do Itamaraty não é um veto formal, mas reflete um cenário de relações deterioradas.

Lottenberg enfatizou a importância histórica das relações entre Brasil e Israel e criticou a postura do governo brasileiro por suas contradições na política externa. Ele destacou que o rebaixamento das relações afeta trocas e cooperação entre os países, mas expressou otimismo quanto à retomada do diálogo no futuro.

Perguntas e Respostas

Qual foi a decisão do governo de Israel em relação ao Brasil?


O governo de Israel rebaixou suas relações diplomáticas com o Brasil ao retirar a indicação do diplomata Gali Dagan como embaixador no país.

O que motivou essa decisão de Israel?


A decisão foi motivada pela falta de resposta do Itamaraty ao pedido de autorização necessário para a posse do embaixador.

Como as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afetaram as relações bilaterais?


As tensões aumentaram após Lula comparar a ofensiva israelense ao holocausto, levando Israel a declarar o presidente brasileiro persona non grata e o Brasil a repatriar seu embaixador em Tel Aviv.

Qual a avaliação de Claudio Lottenberg sobre a situação atual das relações entre Brasil e Israel?

Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, afirmou que a falta de resposta do Itamaraty reflete um cenário de relações deterioradas, mas expressou otimismo quanto à retomada do diálogo no futuro.

