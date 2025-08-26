Impasse diplomático entre Brasil e Israel agrava relações bilaterais
Israel retira indicação de embaixador após silêncio do Itamaraty
O governo de Israel rebaixou suas relações diplomáticas com o Brasil ao retirar a indicação do diplomata Gali Dagan como embaixador no país. A decisão foi tomada após o Itamaraty não responder ao pedido de autorização necessário para sua posse. As tensões entre os dois países aumentaram após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito na Faixa de Gaza.
As relações já estavam abaladas desde que Lula comparou a ofensiva israelense ao Holocausto, levando Israel a declarar o presidente brasileiro persona non grata e o Brasil a chamar seu embaixador em Tel Aviv de volta. Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), afirmou que a falta de resposta do Itamaraty não é um veto formal, mas reflete um cenário de relações deterioradas.
Lottenberg enfatizou a importância histórica das relações entre Brasil e Israel e criticou a postura do governo brasileiro por suas contradições na política externa. Ele destacou que o rebaixamento das relações afeta trocas e cooperação entre os países, mas expressou otimismo quanto à retomada do diálogo no futuro.
Perguntas e Respostas
Qual foi a decisão do governo de Israel em relação ao Brasil?
O governo de Israel rebaixou suas relações diplomáticas com o Brasil ao retirar a indicação do diplomata Gali Dagan como embaixador no país.
O que motivou essa decisão de Israel?
A decisão foi motivada pela falta de resposta do Itamaraty ao pedido de autorização necessário para a posse do embaixador.
Como as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afetaram as relações bilaterais?
As tensões aumentaram após Lula comparar a ofensiva israelense ao holocausto, levando Israel a declarar o presidente brasileiro persona non grata e o Brasil a repatriar seu embaixador em Tel Aviv.
Qual a avaliação de Claudio Lottenberg sobre a situação atual das relações entre Brasil e Israel?
Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, afirmou que a falta de resposta do Itamaraty reflete um cenário de relações deterioradas, mas expressou otimismo quanto à retomada do diálogo no futuro.
