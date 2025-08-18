Trump enfrenta desafios em mediação entre Rússia e Ucrânia
Reunião entre líderes aborda exigências russas e posição dos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, se reúnem para discutir a guerra na Ucrânia. A possibilidade de um cessar-fogo depende de condições impostas pela Rússia, incluindo a renúncia de 20% do território ucraniano e a exclusão da Ucrânia de alianças militares.
O professor José Luiz Niemeyer, especialista em relações internacionais, destaca que a Rússia mantém uma agenda de projeção de poder na região, enquanto os Estados Unidos enfrentam dificuldades para manter alianças estratégicas. Trump, que almeja o Prêmio Nobel da Paz, chega ao encontro com uma posição enfraquecida devido à perda de apoio europeu e ao fortalecimento da aliança entre Rússia e China.
As exigências russas são vistas como um obstáculo significativo para qualquer acordo de paz, e a capacidade dos Estados Unidos de influenciar a situação é limitada. A reunião ocorre em um contexto de tensões geopolíticas, com os EUA buscando estratégias para lidar com a aliança russo-chinesa e as demandas de Putin.
