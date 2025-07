Trump intensifica ações russas na Ucrânia, diz especialista Pressão dos EUA e desafios demográficos ucranianos favorecem estratégia russa Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h49 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h50 ) twitter

Ultimato de Trump por cessar-fogo serve como ‘catalisador’ para a Rússia, diz especialista

O ultimato do ex-presidente norte-americano Donald Trump para que a Rússia cesse ataques à Ucrânia foi visto como um catalisador por Augusto Teixeira, professor de relações internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Em entrevista ao Jornal da Record News, Teixeira destacou que apesar das pressões dos Estados Unidos, a situação demográfica e militar da Ucrânia favorece a estratégia russa liderada por Vladimir Putin.

Teixeira explicou que a resposta à pressão americana tem sido uma intensificação dos ataques russos, que começaram rapidamente entre março e abril. Este movimento visa limpar as regiões invadidas de Kursk e Sumy e aumentar a pressão sobre as forças ucranianas. A Ucrânia enfrenta desafios com o recrutamento militar, agora incluindo pessoas acima de 60 anos, refletindo um desgaste demográfico comparável ao enfrentado em conflitos passados.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, recentemente aprovou uma lei permitindo o alistamento de voluntários acima de 60 anos após exames médicos. Este esforço ilustra o impacto direto na capacidade de resposta da Ucrânia no conflito em andamento com a Rússia.

