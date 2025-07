Por que os EUA saíram ganhando do acordo com a União Europeia, mas podem perder no futuro?

Em entrevista ao Jornal da Record News , o professor Sidney Leite analisou o recente acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, apontando as dificuldades enfrentadas pela Europa diante das taxações impostas por Donald Trump . De acordo com Leite, a União Europeia tem enfrentado grandes desafios para lidar com esse cenário, uma vez que muitos países, como a Alemanha e a França, têm sido fortemente prejudicados pelas imposições de taxas.



Leite destacou que setores-chave da economia europeia, como a indústria automobilística, foram particularmente afetados. "A Alemanha, a França se veem prejudicados em setores muito importantes para suas economias. A exportação de automóveis, tanto para os EUA no caso alemão quanto no francês, é algo substancial", afirmou o professor. Ele também ressaltou que, diante dessas imposições, parte desse mercado se tornará ainda mais difícil e competitivo para os países europeus.



O acordo recente entre os Estados Unidos e a União Europeia , que resultou na redução das taxas de 30% para 15%, foi descrito por Leite como favorável aos produtos norte-americanos. Ele explicou que, ao alinhar-se com a estratégia de Donald Trump de reindustrializar os Estados Unidos, o acordo favorece diretamente a indústria norte-americana, tornando o cenário mais vantajoso para o país. "Tudo indica, pelos dados dessa negociação, que ela acabou sendo muito vantajosa para os Estados Unidos", completou o professor.



Além disso, Leite abordou o desgaste nas relações comerciais entre Brasil e EUA, destacando as dificuldades atuais e enfatizando a importância de negociações pragmáticas para fortalecer os interesses brasileiros a longo prazo. O professor alertou que, apesar dos desafios presentes, o Brasil não deve abrir mão de sua relação comercial com os Estados Unidos.