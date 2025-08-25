Logo R7.com
Venezuela


Trump usa combate ao narcotráfico como pretexto na Venezuela

Especialista sugere interesses maiores por trás da movimentação militar

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Trump usa combate ao narcotráfico na Venezuela como justificativa para envio de navios americanos.
  • Especialista Regiane Bressan revela que há interesses políticos e econômicos por trás da ação.
  • Tensão entre EUA e Venezuela se intensificou com a aproximação de Maduro com Rússia e China.
  • Países como Brasil e Colômbia buscam evitar conflito e promovem negociações na região.

 

Trump usa combate ao narcotráfico como fachada para interesses estratégicos na Venezuela
A especialista em relações internacionais Regiane Bressan afirma que a justificativa de Donald Trump para enviar navios americanos à costa da Venezuela, sob o pretexto de combater o narcotráfico, esconde interesses mais amplos. Segundo ela, a ação está ligada a questões políticas e econômicas, envolvendo a rivalidade histórica entre os dois países e o acesso ao petróleo venezuelano.

A tensão entre EUA e Venezuela remonta aos tempos de Hugo Chávez e se intensificou sob Nicolás Maduro, especialmente devido à aproximação com Rússia e China. Trump busca assegurar o contínuo acesso ao petróleo venezuelano, um recurso estratégico para os Estados Unidos.

Regiane Bressan destaca que países vizinhos como Brasil e Colômbia não têm interesse em um conflito na região, levando a esforços de negociação conjunta na América Latina. Ela ressalta que os EUA têm objetivos mais abrangentes na Venezuela do que apenas combater o narcotráfico.

Perguntas e Respostas

Qual é a justificativa apresentada por Donald Trump para enviar navios americanos à costa da Venezuela?


Donald Trump justifica o envio de navios à costa da Venezuela com o pretexto de combater o narcotráfico.

O que a especialista Regiane Bressan sugere sobre os verdadeiros motivos por trás da movimentação militar dos EUA na Venezuela?


Regiane Bressan sugere que a ação está ligada a interesses políticos e econômicos mais amplos, incluindo a rivalidade histórica entre os EUA e a Venezuela e o acesso ao petróleo venezuelano.

Como a tensão entre EUA e Venezuela se desenvolveu historicamente?


A tensão remonta aos tempos de Hugo Chávez e se intensificou sob Nicolá Maduro, especialmente devido à aproximação do país com a Rússia e a China.

Qual é a posição dos países vizinhos como Brasil e Colômbia em relação a um possível conflito na região?

Brasil e Colômbia não têm interesse em um conflito na região e estão conduzindo esforços de negociação conjunta na América Latina.

