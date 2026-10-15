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Senadores aprovam texto que prevê fim da escala 6x1

PEC implanta jornada de 40 horas, com dois dias de descanso, sem redução salarial

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O Senado aprovou nesta quarta-feira (14) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera a jornada de trabalho dos empregados sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

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