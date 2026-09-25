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Conselho mantém Paulo Gonet à frente do caso Master

Colegiado também rejeitou abertura de apuração sobre suposta relação com Vorcaro

News das 19h|Do R7

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O Conselho Superior do Ministério Público Federal decidiu não abrir uma investigação contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

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