Lula diz que vai acabar com plataformas de apostas no país

A poucos dias antes do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai proibir a operação de plataformas de apostas online no Brasil. A expectativa é de que um discurso oficial ocorra nesta sexta (25).



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