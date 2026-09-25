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Lula diz que vai acabar com plataformas de apostas no país

Presidente classificou jogos online como "doença" e prometeu fazer anúncio nesta sexta (25)

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A poucos dias antes do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai proibir a operação de plataformas de apostas online no Brasil. A expectativa é de que um discurso oficial ocorra nesta sexta (25).

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