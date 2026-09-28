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Justiça Eleitoral faz alterações de endereços de seções

Eleitores podem consultar mudanças no e-Título, TSE ou TRE local

Conexão Record News|Do R7

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O Distrito Federal e pelo menos 10 estados anunciaram alterações nos endereços das seções eleitorais.

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