Exame Nacional do Ensino Médio será realizado neste domingo (8)

Neste final de semana terá realizado o Exame Nacional do Ensino Médio de 2026. A prova pode abrir oportunidades para jovens ingressarem em universidades públicas e crescerem na carreira.



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