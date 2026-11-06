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Exame Nacional do Ensino Médio será realizado neste domingo (8)

Primeira prova abordará ciências humanas, linguagens e redação

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Neste final de semana terá realizado o Exame Nacional do Ensino Médio de 2026. A prova pode abrir oportunidades para jovens ingressarem em universidades públicas e crescerem na carreira.

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