O PhD em Educação Rafael Parente analisou o segundo dia do Enem 2026, que ocorreu neste domingo (15). O especialista destacou que decorar fórmulas não é mais suficiente; é essencial conectar conhecimentos.



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