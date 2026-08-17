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Fotógrafo encontra felino raro em região montanhosa no Irã

Apesar da aparência do animal, trata-se de um predador selvagem e difícil de ser observado

Link Record News|Do R7

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Um fotógrafo flagrou o gato-de-palas, um dos felinos mais raros e misteriosos do mundo. Segundo as imagens, ele caminha livremente por uma região montanhosa do Irã.

O animal é pequeno, tem pelos espessos e uma cauda listrada. Mas apesar da aparência fofa, o gato-de-palas é um predador selvagem e muito difícil de ser observado.

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