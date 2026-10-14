Homens costumam descobrir câncer de mama em estágio mais avançado

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Radioterapia identificou mais de 2.000 casos de câncer de mama em homens entre 2020 e 2023. Deles, 30% foram descobertos em estágios mais avançados.



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