Plano reforça necessidade de antecipar gestão de água no campo
Agência prevê medidas de preparação para impactos sobre recursos hídricos no país
A ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) anunciou um plano estratégico para lidar com os impactos previstos do fenômeno climático El Niño sobre os recursos hídricos brasileiros.
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