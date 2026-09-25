Plano reforça necessidade de antecipar gestão de água no campo

A ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) anunciou um plano estratégico para lidar com os impactos previstos do fenômeno climático El Niño sobre os recursos hídricos brasileiros.



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