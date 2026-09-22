Logo R7.com
RecordPlus
Jornal da Record News

Ciclone extratropical deve trazer tempestades e granizo ao Sul do país

Ventos podem passar de 100km/h no Paraná, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O Brasil deve enfrentar uma estação marcada por chuvas acima da média no Sul e calor intenso em grande parte do país com a chegada da primavera e a influência do fenômeno El Niño.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • tempestade
  • el-nino
  • fenomeno-natural
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.