Ciclone extratropical deve trazer tempestades e granizo ao Sul do país
Ventos podem passar de 100km/h no Paraná, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina
O Brasil deve enfrentar uma estação marcada por chuvas acima da média no Sul e calor intenso em grande parte do país com a chegada da primavera e a influência do fenômeno El Niño.
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