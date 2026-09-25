Aumento acelerado do nível dos mares põe ONU em alerta
Organização aprovou resolução para medidas mais combativas que contenham o ritmo da elevação
Preocupada com o progresso do nível dos oceanos, a ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou uma resolução para que países controlem as emissões de carbono.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Eleições brasileiras: parlamentares americanos estão preocupados com possível interferência de Trump
Em carta enviada ao Secretário de Estado, Democratas pedem o reconhecimento de resultado
Governo cria medidas para barrar fraudes em publicidades nas redes
Exigências são válidas para plataformas com mais de um milhão de usuários
Líder iraniano diz que Houthis não recebem orientações de Teerã
Presidente afirmou que rebeldes iemenitas são responsáveis pelas próprias ações
Presidente do Irã diz que Estados Unidos devem decidir se querem encerrar guerra
Masoud Pezeshkian insistiu que Teerã está disposta a chegar a acordo de paz com Trump
Lula diz que vai acabar com plataformas de apostas no país
Presidente classificou jogos online como "doença" e prometeu fazer anúncio nesta sexta (25)
Pobreza aumenta na Argentina no primeiro semestre de 2026
Movimento acontece diante do cenário de aumento da taxa de desemprego no país
Reunião entre Trump e Xi Jinping termina a contragosto da China
Trégua comercial foi prorrogada por meses e não por um ano como gostaria líder chinês
TV aberta concentra mais da metade do consumo de vídeo no Brasil
Com uma audiência fiel, meio completou 76 anos nas casas dos brasileiros em setembro
Presidente iraniano diz que país não vai se render aos EUA
Pezeshkian acusou Trump de ter 'mentalidade de intimidação' e afirmou estar aberto a negociações
Ucrânia acusa Rússia de recrutar soldados de 47 países
Zelensky também afirmou que a relação de defesa entre Moscou e Pyongyang está se intensificando
Donald Trump e Xi Jinping se reúnem nos Estados Unidos
Líderes discutem tarifas comerciais, inteligência artificial, guerras e Taiwan
EUA convidam presidente russo para reunião do G20 em Miami
Premiê polonês afirmou que proposta pode encorajar Moscou a continuar com conflito
Irã ameaça ampliar guerra até o Oceano Índico
Washington possui base militar na região; conselheiro de Teerã citou avanços dos houthis
Rússia diz que não vai fazer 'pausa' nas operações militares contra a Ucrânia
Governo ressaltou que busca por acordo definitivo e não cessar-fogo temporário