Logo R7.com
RecordPlus

Aumento acelerado do nível dos mares põe ONU em alerta

Organização aprovou resolução para medidas mais combativas que contenham o ritmo da elevação

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Preocupada com o progresso do nível dos oceanos, a ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou uma resolução para que países controlem as emissões de carbono.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • ONU (Organização das Nações Unidas)
  • mudancas-climaticas
  • meio-ambiente
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.